Новости версия для печати На Орловщине изъято 1,5 кг наркотических средств, возбуждено 17 уголовных дел В региональном УМВД подвели итоги третьего этапа оперативно-профилактической операции «Мак».



10 из 17 уголовных дел связаны с незаконным оборотом наркотиков растительного происхождения. Кроме того, полицейские выявили факт незаконного посева конопли. Всего с начала года таких насаждений было шесть - на площади в 69 квадратных метров. Это то, что сажали и выращивали. А еще - дикорастущая конопля. Она занимала, в общей сложности, 1,5 тысячи квадратных метров.





Надежда Невматулина

18 октября 2019 года







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