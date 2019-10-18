Новости версия для печати В шаге от трагедии. В Орле молодая женщина с годовалой малышкой провалилась в люк Сегодня региональный СК начал доследственную проверку по факту опасного инцидента, случившегося накануне в Северном районе.



На появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о случившемся следователи среагировали незамедлительно.



Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Инициировано производство доследственной проверки оп факту падения женщины с малолетним ребенком в канализационный люк в Северном районе Орла. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Место происшествия обследовал криминалист СК. Несмотря на общественный резонанс инцидента и интерес к нему со стороны следствия, собственник коммуникаций, кто бы он ни был, среагировал на случившееся весьма специфично: крышка на опасном люке так и не появилась. Потерпевшая, молодая мама, решила прогуляться здесь с маленькой дочкой. Обе угодили в колодец.



Елена Антонова, потерпевшая: «Упали вдвоем. Я ее прижала телом, правым боком, а сама повисла на локтях. С нами была бабушка – она достала ребенка. Я вылезла сама».

Измерив глубину колодца, следователи пришли к выводу, что женщина, а уж тем более ребенок могли с головой скрыться в заполняющей его жиже. Глубина колодца 1 метр 83 сантиметра. Впрочем, ни мама, ни дочка не пострадали.



Елена Антонова, потерпевшая: «Вчера болел бок, сегодня только рука болит. У ребенка все хорошо».

На момент ЧП люк был прикрыт абсолютно гнилым листом ДСП, который сработал как западня. Обломки его были изъяты следствием. Штатной крышки на колодце нет. И довольно давно, как сообщили таксисты, чья стоянка находится поблизости.



Стандартный срок, отводимый на доследственную проверку, составляет месяц. За это время следователям предстоит дать процессуальную оценку инциденту.









Иван Суверин

18 октября 2019 года







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