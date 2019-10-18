В шаге от трагедии. В Орле молодая женщина с годовалой малышкой провалилась в люк

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|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
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В шаге от трагедии. В Орле молодая женщина с годовалой малышкой провалилась в люкСегодня региональный СК начал доследственную проверку по факту опасного инцидента, случившегося накануне в Северном районе.
На появившиеся в СМИ и соцсетях сообщения о случившемся следователи среагировали незамедлительно.
Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «Инициировано производство доследственной проверки оп факту падения женщины с малолетним ребенком в канализационный люк в Северном районе Орла. В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».
Место происшествия обследовал криминалист СК. Несмотря на общественный резонанс инцидента и интерес к нему со стороны следствия, собственник коммуникаций, кто бы он ни был, среагировал на случившееся весьма специфично: крышка на опасном люке так и не появилась. Потерпевшая, молодая мама, решила прогуляться здесь с маленькой дочкой. Обе угодили в колодец.
Елена Антонова, потерпевшая: «Упали вдвоем. Я ее прижала телом, правым боком, а сама повисла на локтях. С нами была бабушка – она достала ребенка. Я вылезла сама».
Измерив глубину колодца, следователи пришли к выводу, что женщина, а уж тем более ребенок могли с головой скрыться в заполняющей его жиже. Глубина колодца 1 метр 83 сантиметра. Впрочем, ни мама, ни дочка не пострадали.
Елена Антонова, потерпевшая: «Вчера болел бок, сегодня только рука болит. У ребенка все хорошо».
На момент ЧП люк был прикрыт абсолютно гнилым листом ДСП, который сработал как западня. Обломки его были изъяты следствием. Штатной крышки на колодце нет. И довольно давно, как сообщили таксисты, чья стоянка находится поблизости.
Стандартный срок, отводимый на доследственную проверку, составляет месяц. За это время следователям предстоит дать процессуальную оценку инциденту.