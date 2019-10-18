Новости версия для печати В Орле проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей Следователи проверяют семью и работу ответственных органов.



Следственными органами СК РФ по Орловской области проводится доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения своих родительских обязанностей жительницей Орловского района в отношении 11-летней дочери, доставленной в медицинское учреждение города Орла сотрудниками правоохранительных органов в истощенном состоянии и с задержкой психомоторного развития.



В настоящее время следователи выясняют условия жизни и воспитания детей в данной семье, проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.



Следствием будет дана оценка бездействию должностных лиц органов, учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в обязанности которых входило осуществление функций профилактического контроля за данной многодетной семьей.



За ходом доследственной проверки установлен личный контроль руководителя следственного управления.





Орловское Информбюро

18 октября 2019 года







На главную страницу





