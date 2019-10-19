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В Орле прошел осенний субботник

Для тех, кто решил провести свой выходной день на природе и с пользой для города, была одна цель – сделать его чище.

В ходе экологической акции убрали 25 стихийных свалок, очистили берега рек. Есть вероятность, отмечают власти, что в ближайшее время Осенний субботник повторится.

Перед весенним субботником этого года, мэрия Орла уже предлагала внедрить ежемесячную, общегородскую уборку. Однако сегодня власти отмечают, что поддерживать чистоту должно муниципальное предприятие, а людей нужно приучать не мусорить.

Осенний субботник, придает настроение, земля покрывается золотистой листвой, остаётся только собрать, Весной наоборот, белый покров уходит, а под ним остается немало сюрпризов. Но все равно, жители такие дни считают праздником, и главная задача не только уборка мусора, но и посадка новых деревьев.

Теперь на тургеневском бережке, растут молодые липы и дубы. И если жители свою задачу выполнили, то дальше предстоит работать коммунальным службам. Им нужно будет все вовремя вывезти, чтобы собранный мусор вновь не разлетелся по Орлу. Обещают задействовать около пятидесяти единиц тяжелой техники.

Убирают буквально всем городом. По подсчетам городской администрации в субботнике учувствовало более 50 тысяч человек. А до понедельника весь мусор должны вывезти.


Всеволод Трифонов
19 октября 2019 года

 


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