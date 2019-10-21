Новости версия для печати В Орле увидят «Русскую классику» Международный фестиваль стартует 24 октября.



Он будет проходить на разных площадках. Всего программе произведения Островского, Пушкина, Чехова. Свои постановки представят академические, и молодые, и экспериментальные театры страны. За четыре дня смогут посмотреть более десяти спектаклей.

Елена Казакова, директор фестиваля «Русская классика»: «Мы работали по изучению отзывов зрителей, по отзывам СМИ, изучали, смотрели, что говорят люди, нравиться, не нравится, как люди отзываются о работе актеров, режиссеров»

Откроет фестиваль театр из Минска спектаклем по Островскому «Бешеные деньги» (12+).











Эва Стасюлевич

21 октября 2019 года







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