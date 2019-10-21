Новости версия для печати ФК «Орел» отобрал очки у лидера турнирной таблицы До конца Первенства союза футбольных федераций «Центр» орлам осталось сыграть два матча.



В минувшую субботу наша команда сыграла на выезде с «Локомотивом» из города Лиски (команда из Воронежской области). Итог встречи – ничья 1:1. Гол в свои ворота наша команда пропустила с пенальти – хозяева поля реализовали одиннадцатиметровый удар. Отыграться «орлам» удалось после перерыва – очередной гол на свой счет записал Артем Лукша. После выезда в Воронежскую область на счету нашей команды 46 очков. В эту субботу 26 октября ФК «Орел» сыграет заключительный матч сезона на своей площадке. В гости приедет молодежный состав курского «Авангарда».



Болельщиков ждут на стадионе Ленина, начало встречи 14:00.





Анастасия Дорохова

21 октября 2019 года







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