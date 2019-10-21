ФК «Орел» отобрал очки у лидера турнирной таблицы

|
понедельник
21.10.2019
13:03:59
|
|
ФК «Орел» отобрал очки у лидера турнирной таблицыДо конца Первенства союза футбольных федераций «Центр» орлам осталось сыграть два матча.
В минувшую субботу наша команда сыграла на выезде с «Локомотивом» из города Лиски (команда из Воронежской области). Итог встречи – ничья 1:1. Гол в свои ворота наша команда пропустила с пенальти – хозяева поля реализовали одиннадцатиметровый удар. Отыграться «орлам» удалось после перерыва – очередной гол на свой счет записал Артем Лукша. После выезда в Воронежскую область на счету нашей команды 46 очков. В эту субботу 26 октября ФК «Орел» сыграет заключительный матч сезона на своей площадке. В гости приедет молодежный состав курского «Авангарда».
Болельщиков ждут на стадионе Ленина, начало встречи 14:00.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта