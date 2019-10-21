Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит с ежегодным Инвестиционным посланием

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понедельник
21.10.2019
13:04:35
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит с ежегодным Инвестиционным посланиемВ докладе будут подведены итоги социально-экономического развития Орловской области в 2019 году и определены векторы дальнейшего движения региона.
Особое внимание глава региона уделит теме реализации национальных проектов в период с 2019 по 2024 годы. Это инвестиционное послание станет для действующего губернатора уже третьим. Отмечается, что в этом году оглашение
Инвестиционного послания происходит раньше обычного срока, чтобы задачи, поставленные в Инвестиционном послании, были учтены при формировании проекта бюджета области на 2020 год.
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