Новости версия для печати Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступит с ежегодным Инвестиционным посланием В докладе будут подведены итоги социально-экономического развития Орловской области в 2019 году и определены векторы дальнейшего движения региона.



Особое внимание глава региона уделит теме реализации национальных проектов в период с 2019 по 2024 годы. Это инвестиционное послание станет для действующего губернатора уже третьим. Отмечается, что в этом году оглашение



Инвестиционного послания происходит раньше обычного срока, чтобы задачи, поставленные в Инвестиционном послании, были учтены при формировании проекта бюджета области на 2020 год.





Анастасия Дорохова

21 октября 2019 года







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