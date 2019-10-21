В Орловском районе раскрыли кражу золота

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понедельник
21.10.2019
13:04:29
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В Орловском районе раскрыли кражу золотаПохитителем оказался случайный гость.
Похищенное золото злоумышленник сдал в ломбард и выручил порядка 20 тысяч рублей. Полицейские выяснили, что данного гражданина пригласил в гости родственник потерпевшей, который на момент ее отъезда присматривал за жилищем. Из квартиры злоумышленник похитил золотые украшения, а позже сдал их в ломбард. Вырученные деньги в размере порядка 20 тысяч рублей он потратил в личных целях.
В отношении орловца возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие.
Анастасия Дорохова
21 октября 2019 года
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