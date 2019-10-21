Новости версия для печати Совместные занятия спортом - один из вариантов объединения семьи О том, с кого началось увлечение роллер-спортом в одной орловской семье - в нашем материале.



Мы привыкли, что детей всему учат взрослые. Но бывает и наоборот. К примеру, в семье Емец первыми на ролики встала шестилетняя Юля. Позже последовала примеру юной спортсменки и мама

Анна Емец, жительница г. Орла: «Я смотрела за ребенком, как она учится кататься на роликах. Причем она катается не так давно, но у нее уже достаточно хорошо получается. Я, глядя на нее, тоже захотела. Многие родители, смотрю, начали кататься и уже за месяц отличные результаты. Поэтому я решила тоже попробовать».

Впрочем, увлечение роликами в этой семье не ограничилось мамой и дочкой. Есть мысли присоединиться к тренировкам и у старшего поколения. Пока бабушка только наблюдает за занятиями, но желание растет с каждым днем

Ольга Емец, жительница г. Орла: «Впереди предстоит зимний сезон, хотелось бы и самой встать на ролики. Начинаю кататься понемножку дома, но я думаю, что со следующих занятий будем уже всей семьей здесь».

Семейственность роллер-спорта не удивляет тренера секции Андрея Бутырина. Он даже начал вести собственную статистику.

Андрей Бутырин, тренер секции роллер-спорта: «Когда ребенок уже более или менее катается, родителям, в основном мамам, надоедает ждать ребенка. И они - кто по-тихому едет и покупает ролики, кто советуется, какие ролики покупать. В том году 12 семей встало на ролики, в этом году больше. Две бабушки даже решились на такой шаг ответственный».

Роллер-спорт давно перестал быть исключительно детской забавой. Это яркое и активное занятие, в котором каждый член семьи может найти себя. Присоединиться можно в любое время - занятия проходят круглый год.









Анастасия Дорохова

21 октября 2019 года







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