Новости версия для печати В Орловской области продолжают сбивать пешеходов Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 34 ДТП, среди которых восемь ДТП с пострадавшими, в результате шесть человек получили травмы, два человека погибли. Чаще всего в ДТП виноваты не водители.



19 октября в Орле в 15:10 девушка 1986 г.р., управляя автомобилем «ГАЗ-3110», следовала по ул. Комсомольской и сбила 83-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, госпитализирован.



19 октября в Орле в 18:05 неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, следовал по ул. Узловой и сбил 64-летнего пешехода, который переходил проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, будет проходить лечение амбулаторно.



19 октября в 19: 45 водитель, управляя автомобилем «Шевроле Лачетти», следовал по автодороге М-2«Крым» и наехал на женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть дороги в неустановленном месте. В результате ДТП женщина от полученных травм скончалась на месте до приезда скорой медицинской помощи.



20 октября в Орле в 00:04 женщина, управляя автомобилем «Шкода Октавиа», двигалась по Московскому шоссе и сбила пешехода, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, будет проходить лечение амбулаторно.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 34 ДТП, среди которых восемь ДТП с пострадавшими, в результате шесть человек получили травмы, двое погибли.





Орловское Информбюро

21 октября 2019 года







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