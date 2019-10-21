Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- Следствие выясняет, в каких условиях жила девочка, которую доставили в медучреждение в истощенном состоянии. Возбуждено уголовное дело.



- 60 лет истории. Свой юбилей отметила школа в Шаблыкино. Мы побывали на празднике и знаем, как менялось учреждение за эти годы.



- Спорт, как объединяющий фактор. Расскажем, как одна из орловских семей превратилась в команду роллеров.



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Вести-Орёл

21 октября 2019 года







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