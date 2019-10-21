Новости версия для печати На федеральной автодороге М-2-Крым под колеса автомобиля попала женщина-пешеход Несчастье случилось в Орловском районе между населенными пунктами Ивановское и Становое.



За несколько минут до того, как женщина-пешеход угодила под легковой «Шевроле», ее видели на соседней автозаправке. С заправки женщина двинулась в направлении Москвы. Пыталась ли она пересечь дорогу или же случайно вышла с обочины на полосу для движения – вопрос открытый. Известно лишь, что освещенным и оборудованным пешеходным переходом, который находился у нее по пути, женщина не воспользовалась, и примерно в сотне метров от него попала под машину.



Молодой водитель «Шевроле» пояснил полицейским, что пешехода увидел в последний миг, хотя скоростного режима не превышал. Как показали замеры, остановочный путь автомобиля от места наезда действительно невелик - 24,2 метра.



Личность погибшей полицейские установили по содержимому дамской сумочки. В числе предметов, оказавшихся на дороге, помимо обычных женских аксессуаров, были банковская карта и смартфон, который уцелел в ДТП. Благодаря ему печальную новость вскоре узнали родные и знакомые погибшей.



За прошедшие выходные на дорогах региона произошло 34 ДТП - шесть пострадавших, двое погибших.









Иван Суверин

21 октября 2019 года







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