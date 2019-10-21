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Шаблыкинская школа отметила 60-летний юбилей

За эти годы из стен учебного учреждения выпустилось несколько поколений. Есть семьи, которые учились в этой школе. Есть те, кто вернулся потом в нее в качестве учителя. Как отметили юбилейную дату - расскажет Татьяна Тимохина.

На стенгазетах в актовом зале можно увидеть фотографии практически каждого выпуска, а их за 60 лет было немало. За эти годы только 37 медалистов вышли из школьных дверей. На юбилей школы постарались позвать всех выпускников. В их поиске были задействованы учащиеся почти всех классов школы. И многие пришли. И каждый нашел теплые слова в адрес учебного заведения, где прошло детство, и в адрес педагогов, посвятивших жизнь благородному делу учительства.

Как признаются выпускники 20 века, они слегка завидуют современным школьникам. Условия, в которых учатся юные, гораздо лучше, чем двадцать, сорок и тем более шестьдесят лет назад. В школе провели ремонт: отремонтировали фасад, по современным требованиям оснащены учебные классы и столовая, открыли перед школой спортплощадку.
Нина Бурилина, директор Шаблыкинской средней общеобразовательной школы им. А. Т. Шурупова: «Осуществилась моя мечта во благо детей: выполнен ремонт, что есть комфортабельные кабинеты, оснащенные современной техникой, которую требует сегодняшнее время для реализации государственных образовательных стандартов».

На празднике по случаю юбилея в центре внимания были учителя - ветераны педагогического труда. Среди них есть и те, кто больше полувека прослужил в этой школе. Им - почетные грамоты от департамента образования и медали за безупречный труд и в связи с 90-летием Шаблыкинского района, которое отметили в этом году. А от учеников и учителей - концерт для гостей. Сегодня в школе учился 298 школьников. Среди них немало победителей предметных олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований. Педагоги уверены: через десятки лет они также вернуться в школу на очередной юбилей, и ими тоже можно будет гордиться.




Татьяна Тимохина
21 октября 2019 года

 


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