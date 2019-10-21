Криминалистика: уникальная профессия на стыке наук

|
|Видеоархив передач ГТРК "Орёл"
|
Криминалистика: уникальная профессия на стыке наукКриминалистическая служба следственного комитета отпраздновала свое 65-летие. Отправной точкой ее истории считается 19 октября 1954 года, когда генпрокурор СССР утвердил первую должностную инструкцию для криминалистов. Без их участия с тех пор не обходится ни одно серьезное расследование. Подробности о некоторых тайнах орловского следствия - в нашем материале.
История криминала, вероятнее всего, почти равна истории человечества. О первом убийстве Библия упоминает в книге Бытия. А потому изобличение преступника и сбор доказательств его вины были актуальны во все времена. Особой профессией в системе советской прокуратуры криминалистика стала в 1954-м. И на Орловщине появился свой прокурор-криминалист.
Алексей Панасюк, председатель совета ветеранов СУ СК РФ по Орловской области: «Первым прокурором-криминалистом был Георгий Георгиевич Бобин, который проработал в этой должности с 1954 по 1974 год, то есть двадцать лет. Он стоял у истоков становления службы».
Сам Алексей Николаевич Панасюк прокурором-криминалистом стал в разгар лихих 90-х, получая профессиональную закалку в тяжелейших условиях.
Алексей Панасюк, председатель совета ветеранов СУ СК РФ по Орловской области: «В 1994 году в Орловской области был пик преступлений - и тяжких убийств, и нетяжких преступлений. По итогам этого года остались нераскрытыми 32 умышленных убийства. Совершение преступлений организованными группами побуждало искать какие-то формы и методы борьбы с ними».
Технический арсенал криминалистов тех лет был, прямо скажем, не богат: лупа и фотоаппарат. Только в 1994 году появилась первая видеокамера.
Дела из архива дают представление о том, как возрастал объем работы криминалиста с годами. Дело советских времен о нападении на сотрудника орловской прокуратуры – не толще общей тетрадки. А уголовное дело 2002 года об убийстве двух лиц тянет на двухтомник. Уголовное дело, заведенное в 2010 году и завершенное в 2012-м, - в 14-ти томах. Чтобы собрать такой объем доказательств, лупы и фотоаппарата современным криминалистам мало. Правда, и недостатка в специальной технике у них давно нет. Одним из ценных является «Микс-45». Он используется следователями-криминалистами для поиска следов биологического происхождения. Именно этот «чудо-светильник» старший следователь-криминалист Сергей Черников использовал при раскрытии недавнего убийства на улице Полесской. Ультрафиолет помог выяснить, в какой части квартиры потерпевшей были нанесены смертельные раны. Даже если преступление не раскрыто по горячему следу, криминалисты не оставляют усилий годами. Одно из таких старых дел Сергей закончил недавно.
Правда, к этому времени преступник уже умер, но его сожительница подтвердила правильность сделанных следствием выводов.
Сергей Черников, старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «В мае 2005 года в одной их квартир Советского района были обнаружены две престарелые женщины с признаками насильственной смерти. Преступление в тот момент, к сожалению, раскрыто не было. С помощью цианкрилатовой камеры были выявлены определенные отпечатки пальцев рук на объектах, изъятых с места происшествия. Они были проверены по федеральным базам».
Уникальная профессия на стыке технических, естественных и юридических наук – вот что представляет собой криминалистика.
Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «Следователей-криминалистов можно назвать универсальными следственными единицами, потому что работа на месте происшествия это, прежде всего, залог удачи расследования любого уголовного дела».