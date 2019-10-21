Новости версия для печати Криминалистика: уникальная профессия на стыке наук Криминалистическая служба следственного комитета отпраздновала свое 65-летие. Отправной точкой ее истории считается 19 октября 1954 года, когда генпрокурор СССР утвердил первую должностную инструкцию для криминалистов. Без их участия с тех пор не обходится ни одно серьезное расследование. Подробности о некоторых тайнах орловского следствия - в нашем материале.



История криминала, вероятнее всего, почти равна истории человечества. О первом убийстве Библия упоминает в книге Бытия. А потому изобличение преступника и сбор доказательств его вины были актуальны во все времена. Особой профессией в системе советской прокуратуры криминалистика стала в 1954-м. И на Орловщине появился свой прокурор-криминалист.

Алексей Панасюк, председатель совета ветеранов СУ СК РФ по Орловской области: «Первым прокурором-криминалистом был Георгий Георгиевич Бобин, который проработал в этой должности с 1954 по 1974 год, то есть двадцать лет. Он стоял у истоков становления службы».

Сам Алексей Николаевич Панасюк прокурором-криминалистом стал в разгар лихих 90-х, получая профессиональную закалку в тяжелейших условиях.

Алексей Панасюк, председатель совета ветеранов СУ СК РФ по Орловской области: «В 1994 году в Орловской области был пик преступлений - и тяжких убийств, и нетяжких преступлений. По итогам этого года остались нераскрытыми 32 умышленных убийства. Совершение преступлений организованными группами побуждало искать какие-то формы и методы борьбы с ними».

Технический арсенал криминалистов тех лет был, прямо скажем, не богат: лупа и фотоаппарат. Только в 1994 году появилась первая видеокамера.



Дела из архива дают представление о том, как возрастал объем работы криминалиста с годами. Дело советских времен о нападении на сотрудника орловской прокуратуры – не толще общей тетрадки. А уголовное дело 2002 года об убийстве двух лиц тянет на двухтомник. Уголовное дело, заведенное в 2010 году и завершенное в 2012-м, - в 14-ти томах. Чтобы собрать такой объем доказательств, лупы и фотоаппарата современным криминалистам мало. Правда, и недостатка в специальной технике у них давно нет. Одним из ценных является «Микс-45». Он используется следователями-криминалистами для поиска следов биологического происхождения. Именно этот «чудо-светильник» старший следователь-криминалист Сергей Черников использовал при раскрытии недавнего убийства на улице Полесской. Ультрафиолет помог выяснить, в какой части квартиры потерпевшей были нанесены смертельные раны. Даже если преступление не раскрыто по горячему следу, криминалисты не оставляют усилий годами. Одно из таких старых дел Сергей закончил недавно.

Сергей Черников, старший следователь-криминалист отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «В мае 2005 года в одной их квартир Советского района были обнаружены две престарелые женщины с признаками насильственной смерти. Преступление в тот момент, к сожалению, раскрыто не было. С помощью цианкрилатовой камеры были выявлены определенные отпечатки пальцев рук на объектах, изъятых с места происшествия. Они были проверены по федеральным базам». Правда, к этому времени преступник уже умер, но его сожительница подтвердила правильность сделанных следствием выводов.



Уникальная профессия на стыке технических, естественных и юридических наук – вот что представляет собой криминалистика.

Александр Коргин, заместитель руководителя отдела криминалистики СУ СК РФ по Орловской области: «Следователей-криминалистов можно назвать универсальными следственными единицами, потому что работа на месте происшествия это, прежде всего, залог удачи расследования любого уголовного дела».









Иван Суверин

21 октября 2019 года







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