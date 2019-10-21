Новости версия для печати Орловский СК провел проверку в связи с обстоятельствами жизни ребенка, поступившего в НКМЦ им. Круглой Следователи усмотрели в действиях органов опеки признаки халатности. Возбуждено уголовное дело.



Ребенок поступил из Дмитровской центральной районной больницы. Девочка не умеет ходить и говорить, не спит на постели, у нее отсутствуют навыки самообслуживания. Следователи предполагают, что ситуация сложилась в том числе и из-за ненадлежащего исполнения обязанностей местными органами опеки и подразделением по делам несовершеннолетних.

Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По данным следствия, многодетная семья, в которой воспитывалось восемь несовершеннолетних детей, проживала в Орловском районе Орловской области в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, однако, должностными лицами органов системы профилактики не были приняты своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, в связи с чем 11-летняя девочка из этой семьи была доставлена в медицинское учреждение города Орла в истощенном состоянии. В настоящее время дети из семьи изъяты и помещены в специализированные учреждения. Следователями проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе назначены необходимые судебные экспертизы, допрашиваются должностные лица, медицинские работники, родственники и знакомые семьи. В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действием матери детей».





Иван Суверин

21 октября 2019 года







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