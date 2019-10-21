Новости версия для печати Иван Семаков, врач НКМЦ им. Круглой: «Требуется снижение ажиотажа» В Орле 11-летняя девочка была доставлена в одно из медицинских учреждение города в истощенном состоянии. Сегодня нам удалось получить первый официальный комментарий врачей.



В НКМЦ им. Круглой ребенок поступил из Дмитровской центральной районной больницы. Девочка не умеет ходить и говорить, не спит на постели, у нее отсутствуют навыки самообслуживания.



Иван Семаков, заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям НКМЦ им. З.И. Круглой: «Для улучшения реабилитационного потенциала ребёнку требуется снижение ажиотажа, который возник по данному вопросу. Всю терапию необходимую она получает. И самое главное - сейчас состояние её стабильное. Всё необходимое ребёнок получает».

В орловском СК возбуждено уголовное дело по факту халатности. Следственный комитет провел проверку в связи с обстоятельствами жизни ребенка. Следователи предполагают, что ситуация сложилась в том числе и из-за ненадлежащего исполнения обязанностей местными органами опеки и подразделением по делам несовершеннолетних. В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка и действиям матери детей, сообщили в орловском Следственном комитете.





Иван Суверин

21 октября 2019 года







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