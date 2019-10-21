Новости версия для печати В Орловской области к зиме готово менее 70% техники Тема уборки и содержания дорог зимой стала одной из главных на заседании правительства региона.



Дорожные службы должны были быть полностью готовы к 15 октября. Поэтому цифры, озвученные руководителем «Орелгосзаказчика» Сергеем Волковым, главу региона не порадовали.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас 30 числа уже минусовая температура по прогнозу. Мы говорим, что у нас менее 70% техники готово. Куда ни приезжаешь, выстраивается целый взвод ремонтников: «Вы кто?». «Мы ремонтники». Тогда что они делают, что ремонтируют? Люди за что зарплату получают, если у нас треть техники стоит в простое».

«Орелгосзаказчик» заключил с «Дорожной службой» контракт на круглогодичное содержание дорог. Это и региональные, и межмуниципальные трассы, и мосты. Кроме того, песко-соляная смесь закуплена не в полном объеме. Что тоже вызвало вопросы у главы региона. В итоге губернатор поручил департаменту строительства проверить деятельность ГУП «Дорожная служба». А главы муниципалитетов должны до 1 декабря решить все проблемы, чтобы не допустить снежного коллапса на дорогах.





Антон Киселёв

21 октября 2019 года







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