Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- «Вестям» удалось сегодня получить первый официальный комментарий врачей по поводу состояния 11-летней девочки.



- Готовь сани летом. Почему этой народной мудрости не придерживаются дорожники?



- С каким настроем орловцы вышли на субботник? Мы тоже были в числе тех, кто «за» чистые отношения с городом.



- К новым рекордам! В Орле появился еще один спортобъект.



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Вести-Орёл

21 октября 2019 года







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