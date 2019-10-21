Новости версия для печати В Северном районе Орла появилась современная спортивная площадка Объект построен по инициативе мэра Орла Василия Новикова в рамках городской программы «Развитие физической культуры и спорта».



Новая площадка с искусственным покрытием расположилась на улице Орловских партизан. Стоимость всех работ составила два с половиной миллиона рублей. Первыми на поле вышли юные футболисты из окрестных домов. Открытие таких объектов на Орловщине - уже добрая традиция, подчеркнули гости. И она будет продолжена.



Василий Новиков, мэр г. Орла: «Еще будет волейбольная, силовая и баскетбольная площадки. И весь проект будет закончен в следующем году. Но сегодняшняя площадка уже принимает ребятишек, которые с удовольствием, я думаю, будут играть на ней».

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Мы хотим комплексно посмотреть, где есть такие свободные площади, и там, в микрорайонах, построить такие детские площадки, для того чтобы дети могли в шаговой доступности заниматься, а не ходить на стадионы. Стадионы - это больше профессиональный спорт, по месту жительства можно просто заниматься спортом, играть в футбол, как это мы делали в детстве».





Надежда Невматулина

21 октября 2019 года







На главную страницу





