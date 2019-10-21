Новости версия для печати Более 27 тысяч орловцев вышли на общегородской субботник В наведении чистоты приняли участие и трудовые коллективы, и студенты, и просто неравнодушные жители Орла. Они приводили в порядок и центр города, и дворы. Особое внимание уделили водоемам и местам массового отдыха. За день вывезли более 857 кубометров мусора.



У всех, кто решил провести свой выходной на природе и с пользой для города, была одна цель – сделать его чище. Охватили скверы, парки, территории учебных заведений, да и просто улицы областного центра. В ходе экологической акции убрали 25 стихийных свалок, очистили берега рек. И это только начало - есть вероятность, отмечают власти, что в ближайшее время осенний субботник повторится, поскольку не все деревья еще сбросили листву.



Перед весенним субботником этого года мэрия уже предлагала внедрить ежемесячную общегородскую уборку. Однако сегодня отмечают: поддерживать чистоту должно муниципальное предприятие, а людей нужно приучать не мусорить.



Осенний субботник придает настроение: земля покрывается золотистой листвой, осталось только собрать. Весной - наоборот: белый покров уходит и открывает немало сюрпризов. Но все равно, жители дни субботников считают праздником, и цель - не только уборка мусора, но и посадка деревьев.



Наталья Николаева, жительница г. Орел: «Посадка деревьев это не разовая акция. Это, можно сказать, на века. Мне будет очень приятно когда-нибудь через много лет гулять здесь со своим внуком и сказать ему, что одно из деревьев посадили мы».

Теперь на Тургеневском бережке растут молодые липы и дубы. И если жители свою задачу выполнили, то дальше предстоит работать коммунальным службам. Им нужно будет все вовремя вывезти, чтобы собранный мусор вновь не разлетелся по Орлу. Всего обещают задействовать около пятидесяти единиц тяжелой техники.









Всеволод Трифонов

21 октября 2019 года







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