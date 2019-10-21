Новости версия для печати В Орле спасатели сняли с дерева кота По сообщению жителей двора, он сидел там уже несколько дней.



Утром в воскресенье, 20 октября, сотрудники пожарно-спасательной части № 1 выезжали на улицу Матросова по просьбе жителей. Стоит отметить, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей. В данном случае был учтен тот факт, что в этот момент помощь людям не требовалась, а потому сотрудники МЧС откликнулись на просьбу об оказании помощи животному. Прибывшие к месту вызова спасатели установили трехколенную лестницу, поднявшись по ней к животному, сняли испуганного кота с дерева.



Напомним, ранее подобный случай был зафиксирован в Ливнах





Анастасия Дорохова

21 октября 2019 года







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