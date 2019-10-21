Новости версия для печати В Орле горела недостроенная баня ЧП произошло в воскресенье утром.



Пожар произошел в СНТ «Буревестник» в городе Орле. В результате пожара строение выгорело изнутри на площади шесть квадратных метров. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.



Всего же за прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 47 раз, из них – 21 выезд на ликвидацию возгораний и 26 – на различные происшествия.





Анастасия Дорохова

21 октября 2019 года







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