На трассе М-2 «Крым» произошло тройное ДТП

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понедельник
21.10.2019
20:19:39
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На трассе М-2 «Крым» произошло тройное ДТПМашины столкнулись утром в субботу.
19 октября в 6:45 водитель, управляя автомобилем «Газ-3302», следовал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Москвы, и в районе 356 км допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора», который следовал во встречном направлении и осуществлял поворот налево в направлении Северного подъезда к Орлу, с последующим столкновением автомобиля «Лада» с автомобилем «Фольксваген Поло», который следовал попутно с «Ладой». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения, госпитализирован.
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