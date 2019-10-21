Новости версия для печати На трассе М-2 «Крым» произошло тройное ДТП Машины столкнулись утром в субботу.



19 октября в 6:45 водитель, управляя автомобилем «Газ-3302», следовал по автодороге М-2 «Крым» со стороны Москвы, и в районе 356 км допустил столкновение с автомобилем «Лада Приора», который следовал во встречном направлении и осуществлял поворот налево в направлении Северного подъезда к Орлу, с последующим столкновением автомобиля «Лада» с автомобилем «Фольксваген Поло», который следовал попутно с «Ладой». В результате ДТП водитель автомобиля «Лада» получил телесные повреждения, госпитализирован.





Орловское Информбюро

21 октября 2019 года







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