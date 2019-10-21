Новости версия для печати На автодороге «Калуга-Орел» произошло ДТП с участием мотоциклиста Авария обошлась без жертв.



20 октября в 19:20 на автодороге Калуга - Перемышль - Белев - Орел в районе 142 км водитель, управлял мотоциклом, не справился с управлением и допустил опрокидывание. В результате ДТП 29-летняя девушка-пассажир с места ДТП на попутном транспорте доставлена в Болховскую ЦРБ, не госпитализирована.



Всего за прошедшие выходные на территории Орловской области зарегистрировано 34 ДТП, среди которых восемь ДТП с пострадавшими, в результате шесть человек получили травмы, двое погибли.





Орловское Информбюро

21 октября 2019 года







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