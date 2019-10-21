Новости версия для печати Ирина Гаврилина: «Девочка имеет статус инвалида, она имеет врожденное заболевание» Руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области прокомментировала ситуацию с ребенком, поступившим в НКМЦ им. Круглой.



11-летняя девочка была доставлена в орловскую детскую больницу в истощенном состоянии. В НКМЦ им. Круглой ребенок поступил из Дмитровской центральной районной больницы. Девочка не умеет ходить и говорить, не спит на постели, у нее отсутствуют навыки самообслуживания.



Этим фактом заинтересовались орловские следователи. Они предполагают, что ситуация сложилась в том числе и из-за ненадлежащего исполнения обязанностей местными органами опеки и подразделением по делам несовершеннолетних.



Руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области прокомментировала ситуацию с ребенком, поступившим в НКМЦ им. Круглой.

Ирина Гаврилина, руководитель департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Девочка имеет статус инвалида, она имеет врожденное заболевание, и те поведенческие реакции, которые отмечались, связаны с состоянием ее здоровья. Я комментировать это не могу, потому что это медицинская тайна. Никто нигде ее не запирал, ребенок находился в нормальных условиях. Факты, освещенные в СМИ, не находят своего подтверждения. Данной семье, а за ней наблюдали в течение в 2019 года, оказывалась постоянная помощь со стороны органов опеки, чему есть документальное подтверждение, и это подтверждает сама мама. И также социальные службы оказывали всю необходимую помощь. Семья была достаточно благополучной. В июне в семье случилась трагическая ситуация – ушел из жизни отец, после этого мама попала в сложную ситуацию, ей одной было сложно справляться с восьмью детьми, в том числе с ребенком-инвалидом. Поэтому в связи с этим был предпринят ряд необходимых действий по помещению детей в наши учреждения. На сегодня мы бы хотели попросить средства массовой информации максимально корректно эту ситуацию освещать, потому что и дети страдают, и мама находится в сложной ситуации».





Орловское Информбюро

21 октября 2019 года







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