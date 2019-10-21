Новости версия для печати Липецкий театр кукол показал приключения Дюймовочки по-новому Третий год подряд Орловский театр кукол принимает участие в федеральной программе «Большие гастроли». В этом году наша труппа отправилась в Липецк, а Липецкий кукольный театр с гастролями приехал в Орел.



«Липецкая ярмарка», «Сказка о рыбаке и рыбке» и «Дюймовочка» - три спектакля в рамках всероссийской программы по культурному обмену в Орел привез Липецкий театр кукол. Наши артисты в свою очередь отправились радовать юных липчан.





Екатерина Морозова, директор Орловского театра кукол: «Мы повезли в Липецк свою «Ярмарку», спектакль для маленьких детей «Катькин день» и спектакль «Госпожа Метелица». Нас там очень хорошо принимают, мы рады, и здесь работаем с Липецким театром кукол одной командой».

На «ура» встречают гостей и в Орле. Каждый спектакль даже хорошо знакомой сказки в разных постановках звучит по-новому. Например, в мюзикле «Дюймовочка» история крошечной девочки совсем другая. Волшебное зернышко, из которого должна родиться принцесса страны эльфов, уносит ураганом. И отважная Ласточка отправляется в путешествие по свету в поисках той, без кого королевство эльфов погибнет.



Олег Пономарёв, заслуженный артист РФ директор и главный режиссер Липецкого театра кукол: «Думали сделать что-то свежее. Есть люди, которые занимаются драматургией, есть человек, который пишет музыку, мы вместе сели и пофантазировали».

На своем пути Дюймовочка, так же, как у Андерсена, встречает Жаб, Майского Жука и Мышь с Кротом, она спасает от мороза Ласточку и возвращается с ней в родной дом.



Юным зрителям старая сказка на новый лад пришлась по вкусу.



Ева Афанасова, зритель: «Меня впечатлило то, что Дюймовочка умеет летать».

Майя Станкевич, зритель (г. Санкт-Петербург): «Впечатления положительные, но к мюзиклу мы пока еще не привыкли, но пытаемся».

В конце гастролей коллективу Липецкого театра вручили благодарственное письмо от управления культуры и архивного дела Орловской области. А липчане пообещали еще вернуться и пригласили юных зрителей по возможности посетить их липецкий театр.









Татьяна Тимохина

21 октября 2019 года







На главную страницу





