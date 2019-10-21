Новости версия для печати К концу года Орловщина должна успеть освоить 570 миллионов рублей, выделенных на развитие села В большинстве муниципалитетов работы по газификации, водоснабжению, строительству дорог и спортобъектов завершены.



Всего же в этом году участниками госпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» стали 12 районов области. Благодаря программе в Малоархангельском районе появился новый водопровод, протяжённостью 3 километра 100 метров. А в Мценском - 2 газопровода общей протяжённостью 7 километров. В одной из деревень Орловского района была построена спортплощадка площадью больше 800 квадратных метров. А ещё часть районов получили новые квартиры и дома - введено в эксплуатацию почти 1000 квадратных метров жилья. Глава региона призвал глав всех районов активно включаться в программу на следующий год.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «У нас получается, как обычно: ряд районов активно включены, и все деньги мы в эти районы вкладываем. Часть районов приходит: «у нас ни денег, ничего нет, помогите в конце года на закрытие заработной платы». Я знаю, что есть определённый негативный опыт, когда делались ПСД и потом в стол складывались. Но сегодня мы видим: есть новая программа, есть параметры, есть понимание - так давайте делать документацию. Если не будет документации, мне нечего будет рассказывать в министерствах, на что нам нужны средства».





Антон Киселёв

21 октября 2019 года







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