Новости версия для печати Новые возможности для предпенсионеров В Орловской области реализуется программа профессионального переобучения пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография».



Триста жителей области уже воспользовались возможностью освоить еще одну специальность. И сегодня для тех, кто готов попробовать свои силы в новой деятельности будет работать горячая линия (4862) 74-18-62.



На вопросы ответят специалисты регионального управления труда и занятости. Они подскажут, куда нужно обратиться, какие документы предоставить. Звонки принимаются с 10 до 11 часов.



Отметим, что обучение проводится бесплатно по востребованным на рынке труда профессиям. В среднем, курс обучения составляет три месяца.





Мария Семак

22 октября 2019 года







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