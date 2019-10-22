Новые возможности для предпенсионеров

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вторник
22.10.2019
15:18:52
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Новые возможности для предпенсионеровВ Орловской области реализуется программа профессионального переобучения пенсионеров и граждан предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография».
Триста жителей области уже воспользовались возможностью освоить еще одну специальность. И сегодня для тех, кто готов попробовать свои силы в новой деятельности будет работать горячая линия (4862) 74-18-62.
На вопросы ответят специалисты регионального управления труда и занятости. Они подскажут, куда нужно обратиться, какие документы предоставить. Звонки принимаются с 10 до 11 часов.
Отметим, что обучение проводится бесплатно по востребованным на рынке труда профессиям. В среднем, курс обучения составляет три месяца.
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