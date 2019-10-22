Новости версия для печати Больше миллиона рублей – в пользу потребителей Миллион двести тысяч рублей в пользу потребителей взыскал орловский Роспотребнадзор за 9 месяцев текущего года – сообщают в ведомстве.



Управление приняло участие в 38 судебных заседаниях и по 37-ми из них решение вынесено в пользу потребителей. Все рассмотренные в судах иски носили имущественный характер и касались продажи некачественных непродовольственных товаров, невыполнении условий договора возмездного оказания услуг и др. В ведомстве напоминают, что консультацию специалистов, а также помощь в судебной защите можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), по звонив по номерам 8 (4862) 42-26-59, 41-62-67.





Мария Семак

22 октября 2019 года







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