Больше миллиона рублей – в пользу потребителей

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вторник
22.10.2019
15:18:58
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Больше миллиона рублей – в пользу потребителейМиллион двести тысяч рублей в пользу потребителей взыскал орловский Роспотребнадзор за 9 месяцев текущего года – сообщают в ведомстве.
Управление приняло участие в 38 судебных заседаниях и по 37-ми из них решение вынесено в пользу потребителей. Все рассмотренные в судах иски носили имущественный характер и касались продажи некачественных непродовольственных товаров, невыполнении условий договора возмездного оказания услуг и др. В ведомстве напоминают, что консультацию специалистов, а также помощь в судебной защите можно получить в рабочие дни с 9:00 до 18:00 (перерыв с 13:00 до 13:45), по звонив по номерам 8 (4862) 42-26-59, 41-62-67.
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