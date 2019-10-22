Деньги для семьи

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вторник
22.10.2019
15:18:40
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Деньги для семьиЛечение или обучения детей, улучшение жилищных условия, накопительная пенсия для мамы и – ежемесячные выплаты, в случае необходимости. В орловском отделении Пенсионного фонда напоминают о том, на какие цели можно потратить материнский капитал.
Государственная программа поддержки семей начала работать с января 2007 года и за это время сертификаты получили почти 43 тысячи орловский семей. 30 тысяч уже воспользовались деньгами. Причем большая часть потратила их на решение жилищной проблемы. Таким образом средствами распорядились почти 28 тысяч семей. Более 1 600 семей направили средства на получение образования детьми. 14 семей использовали материнский капитал на увеличение будущей пенсии матери. Помимо этого, теперь из средств материнского капитала можно получать ежемесячные выплаты, в случае если доход семьи признан низким. Подробнее об этой можно узнать на сайте Пенсионного фонда.
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