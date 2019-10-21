Новости версия для печати Не «маугли» Одной из самых обсуждаемых тем как в орловских, так и в федеральных СМИ, уже который день остается судьба 11-летней девочки, которую на днях доставили в НКМЦ имени Круглой с признаками истощения. Некоторые издания уже обрушились на мать ребенка со страшными обвинениями. Для того чтобы составить объективную картину, мы пообщались с соседями, следователями и врачами. Иван Суверин обобщил услышанное.



Фото девочки, спящей на полу больничной палаты, немедленно наводнили соцсети. Тиражируя новость, многие издания не скупились на ужасающие подробности, в их числе - беспробудное пьянство матери, которая, якобы, ради выпивки сдавала больную дочь в сексуальное рабство. В региональной соцзащите слухи эти решительно опровергли.



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «По тем фактам, которые были размещены в интернете - большинство фактов на сегодняшний день не находят своего подтверждения. Поведенческие реакции ребенка связаны только с медицинским его состоянием, поскольку ребенок действительно страдает тяжелым заболеванием. Здесь более подробно могут сказать только медики».

Медики инфекционной больницы НКМЦ имени Круглой, будучи связаны врачебной тайной, о состоянии ребенка говорят скупо, но причин для такого общественного резонанса также не видят.



Иван Симаков, заместитель главного врача по инфекционным заболеваниям НКМЦ им. З.И. Круглой: «У нее было основное заболевание инфекционного профиля плюс сочетанная патология. У ребенка тяжелая задержка развития, это было с рождения - такой диагноз выставлен. Она получает всю необходимую терапию. В дальнейшем для улучшения реабилитационного потенциала ребенка требуется снижение ажиотажа, который возник».

Мы побывали по месту жительства ребенка в Орловском районе. Правда, мать девочки-инвалида и еще семерых детей дома нам застать не удалось. Жители деревни сообщили нам: семья, о которой идет речь, у односельчан считалась почти образцовой. Мать по понятным причинам не работала, достаток зависел от отца семейства. Причиной бедственного положения соседей односельчане считают отнюдь не антиобщественный образ жизни, как об этом раструбили некоторые СМИ. Дела в семье пошли под откос в июне, когда скончался отец семейства.



Поскольку домовладение не ограждено, мы осмотрели дом снаружи и двор изнутри, везде обнаруживая признаки былого достатка и нынешнего запустения. Когда-то здесь держали много скотины и птицы. Везде следы масштабного, но неоконченного строительства. Это подворье наглядно демонстрирует, как приходило в упадок некогда процветающее хозяйство.



В областной соцзащите сообщили, что вот уже полгода, как семейство было взято «на контроль».



Ирина Гаврилина, руководитель департамента соцзащиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области: «Они находились с марта под пристальным вниманием. Как раз это совпало с болезнью главы семьи. То есть, все необходимое делалось».

Однако другого мнения держатся сотрудники следственного комитета. Там убеждены, что органы опеки проявили в отношении бедствующей семьи преступное безразличие. Уголовное дело возбуждено по статье «халатность».



Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области: «По данным следствия, многодетная семья, в которой воспитывалось восемь несовершеннолетних детей, проживала в Орловском районе Орловской области в ненадлежащих жилищно-бытовых условиях, однако, должностными лицами органов системы профилактики не были приняты своевременные меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. В рамках расследования уголовного дела будет дана уголовно-правовая оценка действием матери детей».

А до тех пор, пока оценка эта не дана, следователи советуют любителям «жареных фактов» снизить свою активность.









Иван Суверин

21 октября 2019 года







На главную страницу





