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«Секрет успеха - взаимодействие и личная вовлеченность в процесс»

Заведующая орловским детским садом вошла в число призеров конкурса всероссийского масштаба. Он проходил в Перми, в рамках форума «Лидеры перемен». На призы претендовали 20 отобранных по всей стране руководителей дошкольных образовательных учреждений. Третье место завоевала Оксана Бойко. Она руководит орловским детским садом № 91 с самого первого дня его существования. А это без малого 5 лет.

Каждое утро Оксана Николаевна идет в свой город - Город Детства с улицами и переулками, и со своими ежедневными хлопотами, и с самыми непоседливыми жителями. Каждого из них она знает по имени. Оксана Бойко - заведующая детским садом №91. На эту должность пришла 5 лет назад - в год открытия дошкольного учреждения. Сделать детский мир немного волшебным помогает команда единомышленников. Собрать такую - большой успех.

Анастасия Волчёнкова, воспитатель логопедической группы детского сада № 91 г. Орла: «Когда мы пришли совершенно все незнакомые, она нас как-то сплотила, все получилось, на данный момент мы все работаем дружно».

Как она это сделала, Оксана Николаевна и рассказала коллегам на всероссийском форуме «Лидеры перемен». Ее мастер-класс по командообразованию стал лучшим в рамках одноименного конкурса. Секрет успеха - это взаимодействие и личная вовлеченность в процесс. Но самое главное - постоянное развитие. Ее девиз: помогая другим забираться в гору, ты сам приближаешься к вершине.

Оксана Бойко, заведующая детским садом № 91 г. Орла: «Если коллектив конкурентноспособен, то он готов к новым идеям, новшествам, способен все это быстро применять и использовать, а сейчас, в наше время, это очень важно».

На высоком уровне и оснащение садика. Казалось бы, что нового можно придумать с песочницей? Оказывается, много чего, если она интерактивная.

Вовлечены в процесс обучения и родители. Вот, например, стенд с кулинарными книгами. Домашнее задание - для детей, но участие взрослых приветствовалось.

Да что там родители, здесь и попугаи приняты в команду. Кстати, клетка для них - скорее декорация, они легко ее покидают при желании. Ведь в Городе Детства главное - научиться мечтать. Мечты дарят крылья.




Вести-Орёл
21 октября 2019 года

 


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