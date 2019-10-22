Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».



- Есть ли дым без огня? Чтобы разобраться в ситуации с девочкой, о которой все выходные говорили не только местные, но и федеральные СМИ, мы пообщались со следователями, соцзащитой, врачами и соседями.



- Им сверху видно всё. Космический мониторинг засёк одну термоточку.



- За дороги - ответят. Сегодня тему безопасности дорожного движения обсудили сразу на двух совещаниях.



- Она сумела создать команду и проявить себя на всероссийском уровне. Заведующая детским садом № 91 города Орла стала третьей на всероссийском конкурсе. Мы заглянули туда, где есть всё, даже интерактивная песочница.



- Детям Северного района Орла сделали большой подарок. В будущем году здесь появятся баскетбольная и волейбольная площадки.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

21 октября 2019 года







На главную страницу





