Новости версия для печати На дороге между Змиевкой и Тросной погиб водитель Он съехал в кювет и врезался в дерево.



22 октября в 00:15 водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21099», двигался по автодороге Змиевка – Глазуновка - Тросна не справился с управлением и съехал в кювет, а затем врезался в дерево. От полученных травм водитель скончался на месте ДТП.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили травмы (среди них двое несовершеннолетних), один водитель погиб.





Орловское Информбюро

22 октября 2019 года







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