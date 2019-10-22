Новости версия для печати Четыре учреждения Орловской области вошли в число победителей конкурса инновационных социальных проектов Участие в конкурсе принимали 68 субъектов Российской Федерации, всего было прислано 309 заявок. 77 из них получили высокие оценки и стали победителями.



В числе лучших - четыре орловских проекта, которые представили учреждения социального обслуживания семьи. Каждый из них предлагает идеи по реализации разных направлений работы с детьми и взрослыми.



В кризисном центре «Орловский» предусмотрена работа с женщинами, несовершеннолетними, а также с семьями с детьми по профилактике отказов от новорождённых.



Проект областного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями направлен на организацию развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации.



Центры для несовершеннолетних Должанского и Ливенского районов в рамках своих проектов будут заниматься профессиональной ориентацией и предпрофессиональной подготовкой несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учётах.



Реализовывать проекты начнут с апреля следующего года. Общий объем денежных средств, которые получат социальные учреждения Орловщины, победившие в конкурсе, превышает 5,5 млн рублей.





Мария Семак

22 октября 2019 года







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