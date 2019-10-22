Четыре учреждения Орловской области вошли в число победителей конкурса инновационных социальных проектов

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вторник
22.10.2019
15:18:16
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Четыре учреждения Орловской области вошли в число победителей конкурса инновационных социальных проектовУчастие в конкурсе принимали 68 субъектов Российской Федерации, всего было прислано 309 заявок. 77 из них получили высокие оценки и стали победителями.
В числе лучших - четыре орловских проекта, которые представили учреждения социального обслуживания семьи. Каждый из них предлагает идеи по реализации разных направлений работы с детьми и взрослыми.
В кризисном центре «Орловский» предусмотрена работа с женщинами, несовершеннолетними, а также с семьями с детьми по профилактике отказов от новорождённых.
Проект областного реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями направлен на организацию развивающего ухода за детьми с тяжелыми множественными нарушениями, в том числе с использованием средств альтернативной и дополнительной коммуникации.
Центры для несовершеннолетних Должанского и Ливенского районов в рамках своих проектов будут заниматься профессиональной ориентацией и предпрофессиональной подготовкой несовершеннолетних, состоящих на различных профилактических учётах.
Реализовывать проекты начнут с апреля следующего года. Общий объем денежных средств, которые получат социальные учреждения Орловщины, победившие в конкурсе, превышает 5,5 млн рублей.
Мария Семак
22 октября 2019 года
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