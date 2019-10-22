Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 11:25 на телеканале «Россия».



- В числе лучших «Лидеров перемен». Третье место на Всероссийском форме лидеров дошкольного образования завоевала заведующая орловским детским садом №91. Секреты успеха Оксана Бойко раскрыла нашей съемочной группе.



- Финансовая поддержка на организацию работы с семьями и детьми: четыре учреждения нашего региона вошли в число победителей конкурса инновационных социальных проектов. Какие программы планируют реализовывать и когда начнут? Ответ - в «Вестях».



- Беседы на православную тему: при Свято-Троицком храме Орла открыты богословские курсы для мирян. Всех желающих присоединиться приглашают сегодня на лекцию.



- От анимации до художественных фильмов: в Орле стартовал кинофестиваль «Отцы и дети». Расскажем, какой фильм сегодня увидят зрители.



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Вести-Орёл

22 октября 2019 года







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