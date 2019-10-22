Новости версия для печати В трех районах Орловской области были найдены снаряды Великой Отечественной войны В Мценском районе были обезврежены две минометные мины, один 76-мм снаряд и одна граната Ф-1, в Троснянском районе – одна минометная мина. В Покровском районе спасатели-саперы обезвредили четыре минометные мины и один артиллерийский снаряд калибра 76 мм.



За прошедшие выходные пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 18 раз, из них – десять выездов на ликвидацию возгораний мусора и сухой растительности и восемь – на различные происшествия.





Орловское Информбюро

22 октября 2019 года







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