Новости версия для печати В Верховье перевернулся легковой автомобиль Водитель и пассажир получили травмы.



21 октября в 03:30 17-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21074» двигался по ул. Ленина поселка Верховье. Он не справился с управлением, допустил наезд на препятствие с последующим опрокидыванием автомобиля, в результате чего водитель и несовершеннолетний пассажир получили телесные повреждения в виде ушибов и ссадин, впоследствии обратились в Верховскую ЦРБ.



Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 4 ДТП с пострадавшими, в результате четыре человека получили травмы (среди них двое несовершеннолетних), один водитель погиб.





Орловское Информбюро

22 октября 2019 года







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