Новости версия для печати Мать больной девочки пыталась приобрести жилье в сельской местности, но была ограблена Орловский Следственный комитет продолжает расследование уголовного дела по факту возможного нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних детей из многодетной семьи. Одного из восьмерых детей – 11-летнюю девочку - доставили в НКМЦ имени Круглой.



Как выяснили следователи, с июня 2019 года в семье сложилась трудная жизненная ситуация - скоропостижно скончался глава семейства, и вся забота о детях, в том числе и о ребенке с ограниченными возможностями здоровья, легла на мать, которая еще продолжала содержать и большое личное подсобное животноводческое хозяйство. Наша съемочная группа побывала там, где раньше была большая семья.



По инициативе органов опеки с согласия матери в августе и в начале октября 2019 года пятеро несовершеннолетних детей временно были помещены в школу-интернат, где пребывают по настоящее время. Еще трое детей из семьи остались проживать с матерью, сменившей к тому времени место жительства и переехавшей в арендованную квартиру.



Малолетнюю девочку, страдающую редким генетическим заболеванием, нуждающуюся в специализированном уходе, женщина, как и прежде, отказалась помещать в учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья, так как полагала, что без материнской заботы состояние ребенка ухудшится.



Также установлено, что женщина имела намерение приобрести для проживания своей семьи другое жилье, расположенное в сельской местности с более развитой инфраструктурой. С этой целью она с тремя детьми прибыла в Дмитровский район к своим знакомым, где в отношении нее было совершено преступление – кража крупной суммы денежных средств, уголовное дело по данному факту находится в производстве органов полиции.



При выяснении обстоятельств совершенного преступления сотрудниками правоохранительных органов малолетняя девочка с ограниченными возможностями здоровья была изъята из семьи и помещена в медицинское учреждение, так как ей требовалась специализированная помощь. Девочка выглядела истощенной. Однако точно диагностировать состояние ребенка не представлялось возможным, поскольку при ней не было необходимых медицинских документов, подтверждающих ее редкое генетическое заболевание, связанное с нарушениями умственного развития и опорно-двигательной системы.



Сейчас девочка находится в НКМЦ имени Круглой. Как сообщают врачи, ее состояние здоровья стабильное, девочке оказывается необходимая медицинская помощь с учетом имеющегося заболевания.



В настоящее время проводятся следственные действия, в том числе судебные экспертизы, направленные на установление всех обстоятельств сложившейся ситуации.



За ходом расследования уголовного дела руководителем следственного управления осуществляется личный контроль, сообщает сайт СК РФ по Орловской области.





Орловское Информбюро

22 октября 2019 года







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