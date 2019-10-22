Новости версия для печати В этом году Орловская организация Союза художников России отмечает 80-летие Торжество пройдёт 12 ноября. К этому событию уже сегодня готовятся выставочные площадки, отбираются картины лучших мастеров, самым талантливым будут вручены дипломы и благодарности союза художников России. О тех, кто сегодня составляет, говоря художественным языком, колорит Союза художников, расскажет Эва Стасюлевич.



Заслуженный художник России Николай Силаев стал членом Орловского отделения Союза художников почти 40 лет назад, его принимали еще те самые знаменитые художники - Курнаков, Дышленко, Лучинина, Дудченко, которые этот Союз образовали и относились к работам молодых очень строго. Но они не ошиблись. Спустя годы Николай Яковлевич стал одним из самых ярких и значимых художников страны. Как и в молодости, он очень много работает, в его солнечной мастерской сотни картин и набросков. Его коллега по цеху и сосед по мастерской, народный художник России Гиви Калмахелидзе тоже стал свидетелем становления школы орловской живописи, в образование которой немало сил вложили десятки живописцев. Для того, чтобы о них помнили, городу просто необходима галерея, считает он.



Гиви Калмахелидзе, народный художник России: «У нас есть только один музей - Андрея Ильича Курнакова, это достойно, он это заслужил. Разве не пора нам открыть именно галерею художников? И скульпторы хорошие у нас были».

12 ноября в Орле отметят 80-летие со дня создания Орловского отделения Союза художников. К этому событию готовятся загодя. Уже определены выставочные площадки, где будут проходить основные торжества, приедут гости из столицы, будут представлены самые лучшие работы членов Союза.



Анатолий Костяников, секретарь Союза художников России: «На сегодняшний день это порядка 140 человек художников, которых мы представим на этой выставке - всех, которые были, трудились и жили в нашем родном городе Орле. Из них 52 человека - это художники ушедшие».

Каждое десятилетие своего существования Союз отмечал очень важными вехами. До войны - он был создан, с пятидесятых начали проводиться зональные выставки, затем появляется декоративно-прикладное отделение, налаживаются международные связи, успешно развивается станковая и декоративная скульптура, на рубеже веков создаются известные диорамы, появляется молодежное отделение.



Яна Потокина, секретарь молодежной секции Орловского отделения Союза художников России: «В основном это молодые педагоги, выпускники наших ведущих учебных заведений и студенты, конечно. И все это - разные поколения».

Екатерина Просёлкова в этом году была принята в Союз художников России. Ее работы благодаря интернету стали популярны не только в Орле. Она окончила худграф и магистратуру, и сегодня является едва ли не самым молодым педагогом. В Орловской художественной школе она ведет скульптуру и композицию.



Екатерина Просёлкова, член Союза художников России: «Членство в Союзе дает возможность принимать участи во всероссийских выставках, участвовать во всероссийских пленэрах, а также это возможность перейти на более высокий уровень и быть в постоянном контакте с мастерами».

Жизнь идет, и, несмотря на происходящие вокруг события, - а художники, как никто чувствительны к времени и изменениям в обществе, они всеми силами стараются сохранить те традиции, которые в свое время заложили люди, для которых искусство было самым главным в жизни.









Эва Стасюлевич

22 октября 2019 года







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