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В этом году орловские дорожники смогли освоить порядка 6 миллиардов рублей

Именно столько средств было выделено на приведение в порядок улично-дорожной сети регион и строительство новых объектов.

Один из приоритетов - строительство дорог в сельской местности. Потому как без качественных дорог невозможно создать комфортные условия жизни. А строят их те, чей профессиональный праздник приходится на третье воскресенье октября. В этом году этот профессиональный праздник выпадает на 27 октября. Орловские дорожники на торжественном собрании принимали поздравления. Глава региона поблагодарил собравшихся за трудовые успехи, за вклад в развитие региона. По его словам, впереди большой объем работы.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В этом году объем дорожного фонда Орловской области достиг 6 млрд рублей, что почти на 1,5 млрд рублей больше уровня 2018 года. Хочу особо подчеркнуть, что профессиональный, сплоченный коллектив орловских дорожников обеспечивает эффективное расходование этих средств и справляется с поставленными задачам».

Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «От хороших качественных дорог сегодня зависит не только экономика, но и социальное самочувствие жителей, комфортное проживание в наших муниципальных районах и городах. Я хотел бы искренне поблагодарить вас за те сотни новых дорог, которые вы ежегодно строите».

Лучшие сотрудники отрасли получили благодарности Министерства транспорта, почетные грамоты губернатора и Орловского облсовета. А завершил праздничное собрание - концерт.


Надежда Невматулина
22 октября 2019 года

 


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