Новости версия для печати Госпожнадзор выявляет слабое звено в жилом секторе Орла В противопожарные рейды по домам и квартирам выходят сотрудники Госпожнадзора совместно с участковыми уполномоченными полиции. На этот раз инспекторы и полицейские отправились к людям, которые уже пережили возгорание в жилище. Сделали ли выводы погорельцы?



«Огненные» адреса пожарные и полицейские посещают без особых надежд. Контингент здесь проживает такой, что перемен к лучшему ожидать сложно. Одна из квартир еще хранит следы огня, и, тем не менее, здесь уже все готово для нового пожара. Приспособление из кирпичей и оголенных проводов под током используется в качестве электроплитки. Ожидать беды можно в любую минуту.



Еще один беспокойный адрес - расселенный дом. Но это вовсе не значит, что он необитаем. И, конечно, очагом пожара постройка становилась не раз.



Денис Вещиков, старший дознаватель отдела надзорной деятельности по г. Орлу ГУ МЧС России по Орловской области: «В большинстве случаев пожары происходят у граждан, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В ходе рейдов мы пытаемся узнать, какие проблемы у них возникают, может, оказать какую-то помощь, написать куда-то письма».

Полицейские подтверждают: попытки достучаться до таких людей чаще всего тщетны. Однако участковые пробуют снова и снова.









Иван Суверин при содействии пресс-службы УМВД

22 октября 2019 года







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