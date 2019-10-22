В Орле появятся знаки, запрещающие стоянку на обочине улиц

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вторник
22.10.2019
15:17:21
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В Орле появятся знаки, запрещающие стоянку на обочине улицПредложение озвучил глава администрации областного центра Александр Муромский сегодня на рабочем совещании. Таким образом власти планируют решить проблему, возникающую каждой зимой, когда снегоуборочная техника из-за большого количества припаркованных автомобилей не может очистить проезжую часть.
Какого именно времени будет касаться запрет на стоянку - ночного или дневного, по чётным или нечётным дням - решит комиссия по безопасности дорожного движения. Между тем власти уже заключили со «Спецавтобазой» соответствующий контракт, сроком действия до 31 марта следующего года. Цена вопроса - чуть меньше четверти миллиарда. Муниципальное предприятие сегодня располагает семьюдесятью единицами спецтехники - почти все машины уже переоборудованы. На каких именно улицах будет запрещена стоянка во время уборки снега - специалисты будут решать исходя из опыта прошлых лет.
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