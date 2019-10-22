Новости версия для печати Орел принимает международный кинофестиваль «Отцы и дети» Фестиваль проходит в Орле не первый год. Показы фильмов проходят на разных площадках Орла и области.



Накануне, в день открытия фестиваля, зрители могли увидеть документальные, художественные и мультипликационные фильмы. Так, в Орловском государственном институте культуры прошел фильм «Юра- музыкант» режиссера Павла Селина. Фильм посвящен лидеру группы DDT Юрию Шевчуку. А в Ливнах была подготовлена программа и для юных зрителей – они увидели мультфильмы и игровые короткометражные фильмы, и для взрослых, которые посмотрели художественный фильм студента 3 курса Московского института современного искусства Евгения Терновых «Начало», а также музыкальный игровой фильм режиссера Андрея Кима из Екатеринбурга - «Земная сторона Луны».



Впереди еще несколько дней фестиваля. Орловцы увидят работы и опытных мастеров, и студентов. Всего было заявлено 100 кинолент.



Закрытие кинофестиваля состоится в музее Бунина, 27 октября.





Мария Семак

22 октября 2019 года







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