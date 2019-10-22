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вторник
22.10.2019
21:49:34
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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».
- Правила зимней автостоянки. Власти планируют решить проблему, когда снегоуборочная техника из-за большого количества припаркованных автомобилей не может очистить проезжую часть.
- Проблемные адреса - в особом списке. Почему безопасность не в приоритете? Ответ на этот вопрос мы искали вместе с инспекторами Госпожнадзора.
- История, длиной в 80 лет. Орловское отделение Союза художников готовится отметить юбилей. Что представят зрителю? Мы побывали в мастерских и узнали, чем сегодня гордятся мастера.
- Не забыть и не стереть. Сегодня имена трех участников боевых действий на Северном Кавказе увековечили в граните. Мы поклонились героям.
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