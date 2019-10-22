Новости версия для печати Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».



- Правила зимней автостоянки. Власти планируют решить проблему, когда снегоуборочная техника из-за большого количества припаркованных автомобилей не может очистить проезжую часть.



- Проблемные адреса - в особом списке. Почему безопасность не в приоритете? Ответ на этот вопрос мы искали вместе с инспекторами Госпожнадзора.



- История, длиной в 80 лет. Орловское отделение Союза художников готовится отметить юбилей. Что представят зрителю? Мы побывали в мастерских и узнали, чем сегодня гордятся мастера.



- Не забыть и не стереть. Сегодня имена трех участников боевых действий на Северном Кавказе увековечили в граните. Мы поклонились героям.



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Вести-Орёл

22 октября 2019 года







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