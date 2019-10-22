Сегодня в Орле имена трех участников боевых действий на Северном Кавказе увековечили в граните

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вторник
22.10.2019
21:49:46
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Сегодня в Орле имена трех участников боевых действий на Северном Кавказе увековечили в гранитеГероями не рождаются, героями становятся! В Орловском техникуме агротехнологий и транспорта их трое.
Имена выпускников навсегда вписаны и в военную историю Орла. Ребята с честью выполнили свой долг защитника Отечества, но вернуться живыми с Чеченской войны не удалось.
Андрей Трусов в течение четырех месяцев подвергался пыткам, но не изменил присяге и не снял нательный крестик. Максим Мевлеханов - во время контртеррористической операции уничтожил пулеметчика и корректировщика огня противника, в результате наши взяли огневую точку. Был убит снайпером. Зинор Якубов - служил сапером, погиб, попав в засаду. Посмертно каждый из них награжден Орденом Мужества. На открытие мемориальной доски приехали и родные героев.
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