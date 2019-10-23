Новости версия для печати В Орле ищут подрядчика, который будет содержать в порядке скверы и парки областного центра зимой Всего предстоит убирать 54 объекта.



В задачи входит подметать пешеходные дорожки и тротуаров, очищать территории от снега, наледи и льда, обработку противогололедными материалами, следить за чистотой урн. Обязательное условие – все основные работы необходимо завершать к восьми утра, но и в течение дня следует поддерживать чистоту в парках и скверах. Аукцион проводит городское управление коммунального хозяйства.





Мария Семак

23 октября 2019 года







На главную страницу





