Новости версия для печати Сегодня в Орле стартует прием заявок на участие в областном конкурсе лучших молодежных проектов Креативных и интересных идей по решению социально важных проблем ждут от орловцев в возрасте от 18 до 35 лет.



Подать заявки могут объединения, которые занимаются активной общественное деятельностью, будь то озеленение города или помощь в поисках пропавших людей.



Для участия в конкурсе необходимо предоставить в управление молодежной политики заявку, описание своего проекта и, при желании, копии дополнительных материалов (рекомендательные, гарантийные письма организаций, дипломы, буклеты и др.).



Документы нужно предоставить до 1 ноября. Победителям полагается грант в размере 50 тысяч рублей.





Мария Семак

23 октября 2019 года







На главную страницу





