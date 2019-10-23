Новости версия для печати Берегите ваши дачи Теплая погода значительно продлила дачный сезон, многие жители Орловщины проводят немало времени на своих участках, но вскоре придется закрыть дома на зиму. Полиция напоминает владельцам о том, что нужно предпринять, чтобы сберечь свою собственность до следующей весны.



За 9 месяцев этого года на территории областного центра было зарегистрировано 29 фактов хищения чужого имущества из дачных домов, большая часть краж раскрыта.



Чтобы избежать риска быть обворованным, полиция рекомендует не оставлять на даче ценные вещи, установить на двери крепкие замки и решетки на окна, попросить соседей приглядывать за вашим участком и регулярно наведываться туда самим. Эти простые меры предосторожности помогут предотвратить кражи.





Мария Семак

23 октября 2019 года







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