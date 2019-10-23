Берегите ваши дачи

|
среда
23.10.2019
11:31:51
|
|
Берегите ваши дачиТеплая погода значительно продлила дачный сезон, многие жители Орловщины проводят немало времени на своих участках, но вскоре придется закрыть дома на зиму. Полиция напоминает владельцам о том, что нужно предпринять, чтобы сберечь свою собственность до следующей весны.
За 9 месяцев этого года на территории областного центра было зарегистрировано 29 фактов хищения чужого имущества из дачных домов, большая часть краж раскрыта.
Чтобы избежать риска быть обворованным, полиция рекомендует не оставлять на даче ценные вещи, установить на двери крепкие замки и решетки на окна, попросить соседей приглядывать за вашим участком и регулярно наведываться туда самим. Эти простые меры предосторожности помогут предотвратить кражи.
|© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.
|Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.
|Поиск по сайту Информация о сайте Карта сайта