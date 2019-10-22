Новости версия для печати Сегодня исполняется 149 лет со дня рождения Ивана Бунина В орловском музее классика прошел литературный вечер, посвященный той части творчества писателя, в которой он касается русского фольклора, народной песни и музыки. Гостями праздника стали студенты и школьники.



Фольклор редко связывают с творчеством Ивана Бунина, но на самом деле он увлекался народным творчеством. Сотрудники музея рассказали о том, как песня, русский язык, музыка сопровождали писателя с самого рождения, а первыми друзьями Бунина были обычные крестьянские ребята.





Надежда Невматулина

22 октября 2019 года







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